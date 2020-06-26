2020-06-26T14:32:41+03:00
Общество

В Пермском крае разрешили открыться четырем загородным лагерям

Поэтапное снятие ограничений начнется в начале июля
Анна Маркова
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Сначала в Пермском крае планируется открыть только 4 лагеря.Сначала в Пермском крае планируется открыть только 4 лагеря.Фото: архив "КП"
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В Пермском крае сдвинулся с мертвой точки вопрос открытия загородных лагерей. Так с 4 июля начинается их поэтапное открытие.

26 июня прошел оперштабе по коронавирусу, где был рассмотрен этот вопрос. И принято решение, что на первом этапе откроются пять приближенных к Перми лагерей: «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать». В них смогут отдохнуть около 2 тысяч детей.

- Эти лагеря подтвердили готовность к заезду с учетом дополнительных мероприятий по безопасности, - сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю. - Получены санитарно-эпидемиологические заключения, персонал прошел медосмотры и гигиеническое обучение, предоставлен допуск к работе с детьми. Закуплен необходимый объем дезинфицирующих средств и дополнительное оборудование, сформирован запас средств индивидуальной защиты.

Напомним, что в Перми уже началась выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей в загородных, санаторно-оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. Выдача происходит в дистанционном режиме. Личного приема в пунктах выдачи нет.

Льготным категориям семей получить сертификат можно без направления документов.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

Для того, чтобы получить сертификат, нужно выбрать пункт выдачи на сайте и записаться на его получение, - сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми. - На указанный адрес электронной почты родителям будет направлена подробная инструкция по дистанционному получению сертификата.

У родителя есть два варианта получения сертификата.

Первый – отправить документы специалисту по электронной почте и в течение дня получить номер сертификата по электронной почте. Для льготных категорий семей получить сертификат можно без направления документов.

Второй вариант – обратиться в выбранное время в пункт выдачи для бесконтактной передачи документов в специально отведенном месте. Номер сертификата будет также направлен по электронной почте в течение дня. Для соблюдения противоэпидемиологических мер родителей просят быть в маске, перчатках, иметь в наличии собственную ручку.

Полученный номер сертификата нужно будет сообщить представителю лагеря в течение 15 дней со дня получения. Подробнее с порядком действий можно ознакомиться в схеме здесь.

С перечнем необходимых документов для получения сертификата можно ознакомиться на сайте администрации Перми.

По вопросам получения сертификата можно обратиться по телефону горячей линии: 236-12-14 с 9.00 до 18.00.

Если вы все же передумали отправлять ребенка в лагерь.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПУТЕВКУ

Чтобы вернуть деньги за путевку, нужно собрать документы в двух экземплярах: заявление администрации лагеря на возврат денег, чек или другой платежный документ, подтверждающий оплату путевки, копию паспорта того, кто ее оплатил, копию свидетельства о рождении ребенка и банковские реквизиты, куда нужно перевести возвращенные средства.

Бумаги нужно отнести или отправить в администрацию лагеря и обязательно поставить штампы с датой и номером документа.

Если путевка была куплена в интернете, на сайте должен быть указан электронный адрес - пошлите письмо с требованием вернуть деньги и прикрепите к нему сканы всех перечисленных документов.

Вернуть деньги администрация обязана в течение 7 дней после получения заявления. Такой срок определен в 314-й статье Гражданского кодекса.

Если администрация отказывается от выплат, не отвечает на электронное письмо в течение недели, подавайте в суд за нарушение закона № 2300-1 «О защите прав потребителей». Пошлину в этом случае платить не придется. Приложите к иску ваше распечатанное письмо с датой отправки и ответ лагеря, если он был получен.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас возникли вопросы, открыта федеральная горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления детей 8-800-444-35-38.

В Пермском крае «горячая линия» по вопросам организации оздоровительной кампании организована Министерством социального развития Пермского края. Задать свои вопросы можно по телефону 8-902-47-22-214 с 9.00 до 21.00 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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