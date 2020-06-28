«Температура под 40 и бетонная плита на груди». Офицер из Перми рассказал, как боролся с коронавирусом

Около месяца 59-летний отставной капитан полиции из Перми Алексей Сысолин боролся с коронавирусом, в интервью «КП» мужчина рассказал, как ему удалось победить инфекцию.

Еще в середине мая Алексей почувствовал недомогание: поднялась температура, появилась слабость, затруднилось дыхание. За всю свою жизнь мужчина болел всего два раза и никогда не обращался в больницу. Так и в этот раз Алексей не стал звонить врачам, а просто ждал, когда организм сам справится с недомоганием. Но лучше мужчине не становилось, и 13 мая он попал в больницу, где ему диагностировали коронавирус.

- Многие до сих пор не верят, что инфекция существует, - рассказывает Алексей. - Я, если честно, тоже не до конца верил. Тем более, когда новостные издания словно наперегонки публиковали новости о коронавирусе. Волей-неволей начинаешь уставать от такого переизбытка информации. Осознание, что вирус существует, пришло, когда я сам заразился.

Почти две недели у Алексея держалась температура 39-40 градусов, а на грудь, по словам мужчины, как будто положили бетонную плиту. Но врачам все же удалось сбить температуру, и мужчина пошел на поправку.

- Уверен, только благодаря тому, что всю жизнь занимаюсь спортом, я справился с болезнью, - рассуждает Алексей. - Конечно, помогло и лечение, и больничный режим. Но, думаю, людям, заразившемся в моем возрасте, которые не занимались спортом, тяжелее переносить заболевание.

В больнице Алексей провел около месяца. Госпитализировали мужчину 13 мая, а выписали в десятых числах июня.

- Уже за неделю до выписки я чувствовал себя хорошо, - рассказывает Алексей. - Даже начал уставать от постоянного лежания на больничной койке. 11 июня пришел отрицательный результат, и врач сказал, что держать меня в больнице больше не видит необходимости. Посоветовал еще неделю пропить противовирусные, витамины, а через месяц сделать рентген легких.

После выписки Алексей отправился на самоизоляцию в загородный дом.

- Свежий воздух, родниковая вода и пробежки по утрам помогли мне полностью восстановиться - рассказывает Алексей. - Никаких осложнений после перенесенного заболевания нет. А врачи уверили, что теперь организм стал более стойким к вирусу. Призываю пермяков соблюдать меры безопасности и заниматься спортом.

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