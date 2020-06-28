Коронавирус в Перми, последние новости на 29 июня 2020: в регионе зарегистрирован 3581 случай заражения

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на утро 29 июня в регионе зарегистрирован 3581 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки в Пермском крае выявили 52 новых случая заражения коронавирусом: 36 человек проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 52 новых инфицированных – 18 мужчин и 34 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Карта распространения COVID-19 в Пермском крае. Инфографика: краевой оперштаб

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Прирост за сутки составил около 1,5%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,79. Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Динамика распространения коронавируса в Пермском крае. Инфографика: Яндекс.

В оперативном штабе Прикамья по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае обсудили план по снятию ограничений в регионе с 1 июля, если динамика заболеваемости будет положительной, в регионе постепенно начнут открываться летние кафе, торговым залам площадью до 800 квадратных метров, общественные организации, научные институты и ряд прочих объектов.

Проект снятия ограничений из-за коронавируса в Прикамье. Инфографика: краевой оперштаб

Общая информация о ситуации с эпидемией коронавируса в Пермском крае с начала эпидемии и на утро 29 июня: