В Пермь смогли вернуться еще 32 человека из-за границы

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:59:34+03:00

У приезжих из других стан взяли анализы на коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь им предстоит провести две недели на карантине

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В Пермский край смогли вернуться еще 32 жителям региона. Содействие в этом им оказали власти Прикамья.

27 июня в Москву прилетели 4 пермяка из Лондона, 3 из Барселоны и 1 из Парижа. Они смогут вернуться в Прикамье после прохождения обязательной двухнедельной обсервации по месту прибытия.

28 июня в Казань из Душанбе прилетели 24 человека. Они уже прибыли в краевую столицу и доставлены по домам для прохождения карантина, 13 жителей Пермского края пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере. У всех взяты тесты на COVID-19.

Ранее пермяки обратились в соцсетях к главе региона с просьбой помочь им вернуться домой.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU