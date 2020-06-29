2020-06-29T09:59:34+03:00
Общество

В Пермь смогли вернуться еще 32 человека из-за границы

Теперь им предстоит провести две недели на карантине
Анна Маркова
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У приезжих из других стан взяли анализы на коронавирус.У приезжих из других стан взяли анализы на коронавирус.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермский край смогли вернуться еще 32 жителям региона. Содействие в этом им оказали власти Прикамья.

27 июня в Москву прилетели 4 пермяка из Лондона, 3 из Барселоны и 1 из Парижа. Они смогут вернуться в Прикамье после прохождения обязательной двухнедельной обсервации по месту прибытия.

28 июня в Казань из Душанбе прилетели 24 человека. Они уже прибыли в краевую столицу и доставлены по домам для прохождения карантина, 13 жителей Пермского края пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере. У всех взяты тесты на COVID-19.

Ранее пермяки обратились в соцсетях к главе региона с просьбой помочь им вернуться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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