В Пермском крае еще 12 пациентов выздоровели от коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки из больниц врачи выписали еще 12 пациентов, проходивший лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 на 29 июня составило 2442.
Под наблюдением медиков остаются 2671 житель региона. На утро 29 июня общее число выявленных заболевших составляет 3581 человек.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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