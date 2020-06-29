В Пермском крае еще 12 пациентов выздоровели от коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:18:36+03:00

Общее число выздоровевших от COVID-19 на 29 июня составило 2442. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под наблюдением медиков остаются 2671 человек

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В Пермском крае за минувшие сутки из больниц врачи выписали еще 12 пациентов, проходивший лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 на 29 июня составило 2442.

Под наблюдением медиков остаются 2671 житель региона. На утро 29 июня общее число выявленных заболевших составляет 3581 человек.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU