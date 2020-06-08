«Сейчас точно могу сказать - он существует». У депутата Пермской гордумы обнаружили COVID-19

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:02:30+03:00

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У депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова диагностирован коронавирус. Народный избранник подтверждает это на своей странице в «Фейсбуке»: «Сейчас точно могу сказать - он существует». По его словам болезнь протекает бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции: «От всех изолировался на даче, даже от семьи, пишет он в комментариях».

Также сообщение о том, что у Филиппова коронавирус появилось и на официальном сайте Пермской городской Думы.

"Круг лиц, с которыми контактировал депутат, установлен, организована проверка", - сообщается на сайте Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU