«Сейчас точно могу сказать - он существует». У депутата Пермской гордумы обнаружили COVID-19
У депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова диагностирован коронавирус. Народный избранник подтверждает это на своей странице в «Фейсбуке»: «Сейчас точно могу сказать - он существует». По его словам болезнь протекает бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции: «От всех изолировался на даче, даже от семьи, пишет он в комментариях».
Также сообщение о том, что у Филиппова коронавирус появилось и на официальном сайте Пермской городской Думы.
"Круг лиц, с которыми контактировал депутат, установлен, организована проверка", - сообщается на сайте Думы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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