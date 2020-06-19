2020-06-19T10:02:49+03:00
Происшествия

В Перми от удара током на стройплощадке погиб 45-летний мужчина

Он скончался до прибытия «скорой»
Анна Маркова
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Полиция проводит проверку по факту произошедшего.Полиция проводит проверку по факту произошедшего.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 18 июня ЧП произошло на стройплощадке по улице Екатерининская, 41. Во время проведения технических работ удар током получил 45-леиний рабочий.

Его коллеги вызвали медиков, но помочь они ему уже не смогли, он умер до их прибытия.

Также на место были вызваны сотрудники полиции, они проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, 15 мая произошел еще один несчастный случай, от которого погиб человек. Бригада из нескольких рабочих проводила ремонтные работы на электросетях в пригороде Перми. 22-летний электрик попал под напряжение и погиб на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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