2020-05-26T14:34:12+03:00
Общество

В Перми женщина получила удар током в магазине

«Скорая» отвезла ее в больницу
Анна Маркова
Поделиться:
Медики госпитализировали женщину в больницу.Медики госпитализировали женщину в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел 25 мая в одном из сетевых магазинов на Бульваре Гагарина в Перми. В «скорую помощь» позвонили сотрудники магазина и сообщили о том, что одна из сотрудниц получила удар током.

- Бригада «скорой помощи» госпитализировала 40-летнюю женщину в больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На рабочем месте получила удар электрическим током. О ее состоянии не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погиб мгновенно». В Перми 22-летний парень умер от удара током

Молодой человек выполнял работы на электросетях (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководить пермским управлением по экологии и природопользованию станет известный эколог
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Перми в 2020 году
В Перми женщина получила удар током в магазине
В Пермском крае на ИВЛ находятся 38 пациентов с коронавирусом
В пермских аптеках будут продавать маски по льготной цене
«План перехват». В Перми ищут знойного красавца турако, сбежавшего из зоопарка
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» активно внедряет систему предиктивной аналитики технологического оборудования
Каждый пятый кредит Райффайзенбанк выдает по программе рефинансирования
Коронавирусом в Пермском крае заболел еще 41 человек
От коронавируса в Пермском крае умерла 74-летняя женщина
Владимир Жуков стал почетным гражданином Перми
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек
В выходные в Перми около 200 домов останутся без воды
В Пермском крае мужчина помог полицейским раскрыть убийство своего друга
На неделе в Пермском крае будет тепло, но дождливо
«В ужасе сбежал с места преступления». В Пермском крае напуганный свидетель помог раскрыть убийство
«Сильный ветер и дожди». МЧС предупреждает жителей Пермского края о непогоде
«Морила голодом». В Пермском крае у матери забрали пятерых детей
В Пермь доставили туристов из Гоа и Нью-Йорка
Пермяки смогут улететь в Минеральные воды уже в июне
Пермская сетевая компания запустила интернет-приемную по отоплению и горячей воде
Привилегии онлайн: Райффайзенбанк запустил специальный раздел для премиальных клиентов в мобильном приложении
«Через 4 дня ей бы исполнилось 25». В Пермском крае покончила с собой мать двоих детей
Группа компаний ПЗСП начала заселение дома на месяц раньше срока
В Пермском крае еще 43 человека заболели коронавирусом
В День пограничника в Перми не будут продавать алкоголь
«Азот» создает современный музей предприятия
В Перми на 6-летнюю девочку напала собака
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 12 человек