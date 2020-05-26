В Перми женщина получила удар током в магазине
«Скорая» отвезла ее в больницу
Медики госпитализировали женщину в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несчастный случай произошел 25 мая в одном из сетевых магазинов на Бульваре Гагарина в Перми. В «скорую помощь» позвонили сотрудники магазина и сообщили о том, что одна из сотрудниц получила удар током.
- Бригада «скорой помощи» госпитализировала 40-летнюю женщину в больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На рабочем месте получила удар электрическим током. О ее состоянии не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU