В Перми женщина получила удар током в магазине

26 Май 2020 2020-05-26T14:34:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел 25 мая в одном из сетевых магазинов на Бульваре Гагарина в Перми. В «скорую помощь» позвонили сотрудники магазина и сообщили о том, что одна из сотрудниц получила удар током.

- Бригада «скорой помощи» госпитализировала 40-летнюю женщину в больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На рабочем месте получила удар электрическим током. О ее состоянии не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погиб мгновенно». В Перми 22-летний парень умер от удара током

Молодой человек выполнял работы на электросетях (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU