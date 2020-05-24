«Погиб мгновенно». В Перми 22-летний парень умер от удара током
Молодой человек выполнял работы на электросетях
Погибшему электрику было всего 22 года.Фото: архив "КП"
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В Перми 15 мая произошел несчастный случай с сотрудником «Пермэнерго». Бригада из нескольких человек проводила ремонтные работы на электросетях в пригороде Перми. 22-летний электрик попал под напряжение и погиб на месте.
- К сожалению такое происшествие действительно случилось, работает комиссия по расследованию этого инцидента, - сообщили в пресс-службе «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго».
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ИСТОЧНИК KP.RU