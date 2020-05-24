2020-05-24T19:48:41+03:00
Происшествия

«Погиб мгновенно». В Перми 22-летний парень умер от удара током

Молодой человек выполнял работы на электросетях
Анна Маркова
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Погибшему электрику было всего 22 года.Погибшему электрику было всего 22 года.Фото: архив "КП"
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В Перми 15 мая произошел несчастный случай с сотрудником «Пермэнерго». Бригада из нескольких человек проводила ремонтные работы на электросетях в пригороде Перми. 22-летний электрик попал под напряжение и погиб на месте.

- К сожалению такое происшествие действительно случилось, работает комиссия по расследованию этого инцидента, - сообщили в пресс-службе «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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