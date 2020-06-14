В Перми тело утонувшего 30-летнего мужчины искали водолазы

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:40:29+03:00

Спасатели напомнили, как можно спасти человека, если он тонет и спастись самому

Изменить размер текста: A A

В Перми 14 июня в затоне реки Камы в Кировском районе утонул 30-летний мужчина. Чтобы найти его тело на место выехали сотрудники Городской службы спасения - водолазы. Продолжительные поиски результатов так и не дали.

Сотрудники службы спасения напоминает жителям региона о мерах безопасности на воде во время купания на открытых водоемах в купальный сезон.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ:

Даже если вы прекрасно плаваете, это не дает гарантии безопасного отдыха на воде. Находясь в воде, каждый из купающихся должен соблюдать определенные правила и строго их соблюдать.

1.Купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах. 2.Если вы решили искупаться в незнакомом водоеме, заходите в воду осторожно и медленно, обследуя при этом дно. 3.Лучшее время суток для купания - утренние часы с 8 до 10 часов и вечерние - с 17 до 19 часов. Днем не рекомендуется купаться по той причине, что возможно перегревание и находясь долго в воде, можно даже простудиться. 4.Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, также распивать спиртные напитки. 5.Находясь в воде, категорически запрещается подныривать под плывущим человеком, «топить» его и подавать ложные сигналы о помощи, также нырять с перил, лодок и других необорудованных для этой цели средств. 6.Не купайтесь в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ КУПАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Если с взрослыми более-менее понятно, то по отношению к детям правила безопасного купания должны соблюдаться очень строго.

Маленькие дети должны купаться только под присмотром взрослых или старших детей. Взрослые должны рассказать детям о правильном поведении на воде, особенно если они отправляются в оздоровительный лагерь или туристические походы.

Находясь на пляже, мы не должны выпускать из поля зрения своего ребенка. Когда на пляже много народа, очень сложно бывает увидеть в толпе купающихся детей своего ребенка . Чтобы не потерять ребенка из вида, оденьте его в яркий купальник или плавки, девочкам завяжите яркий бантик. Если у вас дети – близнецы, оденьте их так, чтобы в их одежде были какие-то различия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ?

Согласно наблюдениям тонут те, кто или очень хорошо умеет плавать, или, наоборот, не умеет плавать вообще. Первые порой не оценивают свои возможности и силы, могут заплыть далеко и у них порой просто не хватает сил вернуться назад. А вторые – ну тут понятно, просто не умеют держаться на воде.

Если рядом тонет человек, возможно вы и не поймете, что это происходит на самом деле. Когда человек тонет, он просто физиологически не способен кричать: он то уходит под воду, то выныривает, что бы успеть вдохнуть воздух. И снова уходит под воду. Он не может контролировать движения рук, чтобы сбалансировать в воде, он рефлекторно прижимает руки к туловищу. Тут уж не до размахивания руками и криков о помощи. Такой тонущий может находиться на поверхности до полного погружения в воду от 20 до 60 секунд.

Если вы увидели непонятное поведение находящегося рядом с вами человека, и если некому помочь и вы уверены 100% в своих силах, помогите тонущему. Обязательно запомните, что подплывать к тонущему необходимо только сзади, чтобы тонущий не видел вас. Иначе, увидев вас, он может ухватиться за вас мертвой хваткой и вы оба можете уйти ко дну.

Подплыв сзади, постарайтесь перевернуть тонущего на спину и плывите с ним к берегу. Если тонущий сопротивляется, как советуют спасатели, можно его пристукнуть. Плывите с пострадавшим, находясь параллельно с ним или находясь под ним.

Если утопающий опять ушел под воду, то поднырните под него и постарайтесь его вытолкать на поверхность. Если это не удалось , запомните место и громко зовите на помощь, возможно человека удастся спасти.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ТОНЕТЕ САМИ:

1.Самое главное: не паникуйте! 2.Постарайтесь снять с себя лишнюю одежду, обувь, громко кричите и зовите на помощь. 3.Перевернитесь на спину, расслабьтесь, глубоко вдохните и выдохните. 4.Постарайтесь прочистить нос, проглотите воду во рту. 5.Если при нырянии вы за что-то зацепились, постарайтесь не спеша отцепиться от того, за что зацепились. 6.При появлении судорог в ногах, задержите дыхание, ущипните сведенную мышцу, расслабьте ногу и постарайтесь плыть к берегу. 7.Если не получается, зовите на помощь.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ:

Если из воды достали человека без признаков жизни, необходимо понять в первую очередь, какое произошло утопление, «синее» или «белое». От этого зависит правильное оказание первой помощи.

При оказании первой помощи медлить нельзя, счет идет на секунды. Необходимо как можно быстрее приступить к оказанию помощи, а кто-то другой обязан как можно быстрее вызвать скорую помощь.

Признаками «синего посинения» является сине-серые лицо и шея, и выделение из носа и рта розоватой пены. Такое утопление характерно для взрослых и детей, не умеющих плавать, а также для людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Помощь: пострадавшего поворачиваем на живот таким образом, чтобы голова оказалась ниже уровня его таза, например, на скамейку таким образом, чтобы голова свисала с края скамейки. Ребенка можно положить на согнутую ногу (бедро), а малыша просто взять за ноги и опустить вниз головой. Не стоит тратить время на поиски пульса. Быстрым движением вводим в его ротовую полость пальцы и круговыми движениями удаляем содержимое его ротовой полости.

Признаки «белого» утопления. У таких утопленников кожа бледного цвета. Такое утопление возникает из-за резкого контакта с холодной водой, что приводит к рефлекторной остановке сердечной деятельности.

Помощь: При таком виде утопления не стоит тратить время на удаление воды из верхних дыхательных путей, необходимо немедленно начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Пермском крае три жарких дня унесли жизни четырех детей

Советы психологов, как правильно разговаривать с детьми – подростками, чтобы оставаясь вдалеке от родителей, они смогли избежать трагедии (подробнее...)

«Пытался спасти девушку, но сам погиб». В Пермском крае утонули двое подростков

Детей унесло на дно сильным течением (подробнее...)

«Там не каждый взрослый выплывет». Подробности трагедии в Пермском крае, где утонули 15-летние подростки (подробнее...)

Один из них погиб, спасая девушку

ИСТОЧНИК KP.RU