Коронавирус в Перми: из-за наличия инфекции закрыто отделение городской больницы

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:38:36+03:00

У одного из сотрудников был выявлен COVID-19

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В пермской городской клинической больнице №4 закрыто на обсервацию отделение сестринского ухода в терапии. Вечером 8 июня у одного сотрудника отделения был выявлен COVID-19. Его болезнь протекает без симптомов, поэтому медработник сейчас находится на изоляции дома. Но не исключено, что он успел заразить коллег.

- По данному случаю выявления заболевания у сотрудника больницы сейчас проводятся эпидемиологические расследования, - рассказали в Минздраве. - Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, они находятся под наблюдением медицинских работников.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Пермском крае выявлено 279 случаев заболевания у медицинских работников. Двое докторов, инфицированных коронавирусом, умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU