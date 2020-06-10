В Пермском крае рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:26:28+03:00

Общее число выявленных больных в регионе за все время пандемии 2360. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки с начала пандемии.

По данным Роспотребнадзора на 10 июня, новых заболевших 93 человека. 34 человека проходят лечение в больницах, 57 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. Общее число выявленных больных в регионе за все время пандемии 2360.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

- На сегодняшний прирост зараженных повлияли вспышки заболеваемости в некоторых территориях, например, Перми, Березниках, Октябрьском и Чусовском городских округах., - сообщает Минздрав по Пермскому краю. - Среди сегодняшних зараженных 93 человек у 19 причину заражения пока установить не удается. Это означает, что они когда-то пренебрегли использованием средств индивидуальной защиты и общими правилами гигиены.

В ведомстве напомнили, что жителей Пермского края помогут остановить дальнейший рост заболевших, если будут использовать средства индивидуальной защиты, сохранять социальную дистанцию, соблюдать общие правила гигиены и не выходите из дома без необходимости

- Эти основные правила помогут существенно облегчить работу медиков и помочь краю поскорее выйти из режима самоизоляции», - сказал Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми: из-за наличия инфекции закрыто отделение городской больницы

У одного из сотрудников был выявлен COVID-19 (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU