2020-06-10T11:26:28+03:00
Общество

В Пермском крае рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В регионе положительный результат на COVID-19 получили 93 человека
Анна Маркова
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Общее число выявленных больных в регионе за все время пандемии 2360.Общее число выявленных больных в регионе за все время пандемии 2360.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Пермском крае зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки с начала пандемии.

По данным Роспотребнадзора на 10 июня, новых заболевших 93 человека. 34 человека проходят лечение в больницах, 57 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. Общее число выявленных больных в регионе за все время пандемии 2360.

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- На сегодняшний прирост зараженных повлияли вспышки заболеваемости в некоторых территориях, например, Перми, Березниках, Октябрьском и Чусовском городских округах., - сообщает Минздрав по Пермскому краю. - Среди сегодняшних зараженных 93 человек у 19 причину заражения пока установить не удается. Это означает, что они когда-то пренебрегли использованием средств индивидуальной защиты и общими правилами гигиены.

В ведомстве напомнили, что жителей Пермского края помогут остановить дальнейший рост заболевших, если будут использовать средства индивидуальной защиты, сохранять социальную дистанцию, соблюдать общие правила гигиены и не выходите из дома без необходимости

- Эти основные правила помогут существенно облегчить работу медиков и помочь краю поскорее выйти из режима самоизоляции», - сказал Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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