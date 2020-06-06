2020-06-06T16:07:04+03:00
Происшествия

«Волонтеры исследуют берег и дно реки». На место поисков 10-летнего мальчика выехал глава Пермского края

Дмитрий Махонин пообещал предоставить все необходимое для розыска ребенка
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Костя пропал 3 июняКостя пропал 3 июня
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В поселке Лель Гайнского района продолжаются поиски 10-летнего Кости Лунегова. В оперативный штаб, развернутый для поисков пропавшего мальчика, приехал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он поинтересовался, всем ли обеспечены поисковики, и пообещал, что краевые власти предоставят им все необходимое.

Сейчас ребенка разыскивают более 200 человек, используются 46 единиц техники, квадрокоптер, квадроцикл, 10 служебно-розыскных собак, беспилотный летательный аппарат и легкий вертолет «Робинсон».

Поисковый отряд исследует лесной массив, берег и дно реки Лель. Поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками. Как правило, идет работа «на отклик»: сигналы громкоговорителя и сирены чередуются с минутой тишины. Все маршруты, которые проходятся в лесу, с сотовых телефонов, оборудованных программой «Геотрекер», фиксируются в одной программе у специалиста в оперштабе.

Как сообщили поисковики, за прошедшие четыре дня была обследована территория в районе поселка Лель в радиусе 3 километров, вертолетом обследована территория в радиусе 12 километров. Осмотрены все строения в поселке.

- Сейчас на месте поисково-спасательных работ находится 80 наших волонтеров, все профессионально обученные, подготовленные, - рассказала координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. - Ребята делятся на группы, прочесывают заданные квадраты. При закрытии квадрата они или передвигаются на другой, либо возвращаются в штаб для получения нового квадрата. Если они что-то обнаружили, сразу сообщают по рации в штаб,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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