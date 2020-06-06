Количество пермских медиков, зараженных коронавирусом, увеличилось

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:27:21+03:00

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6 июня в Пермском крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у двух медицинских работников. Всего COVID-19 обнаружен у 266 прикамских медиков.

Напомним, в минувшие сутки от коронавируса в Перми скончались два врача. 44-летняя сотрудница Пермской станции скорой медицинской помощи и 81-летняя гастроэнтеролог Городской клинической больницы №2 имени Ф.Х. Граля. Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми.

На 6 июня в Перми всего 2011 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них - 413 пациентов проходят лечение в специализированных медучреждениях (у них имеются симптомы заболевания), 322 пациента изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания (бессимптомное протекание болезни), 1210 человек выздоровели, 28 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 38 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU