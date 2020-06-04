В Перми скончались два медика, инфицированные коронавирусом

О смерти двух врачей от коронавируса соообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. Одна из медиков работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая - в Городской клинической больницы №2 имени Ф.Х. Граля. Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми.

У них были сопутствующие заболевания, точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования, уточнили в Минздраве.

- С глубокой скорбью восприняла сообщение о смерти своих коллег-врачей. От себя лично и от сотрудников Министерства здравоохранения выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким умерших. По каждому случаю будет проведена служебная проверка и контроль качества лечения на каждом этапе. Семьям медицинских работников будет оказана максимальная материальная и моральная помощь, - прокомментировала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.

На данный момент в Пермском крае зафиксированы 63 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией. 26 жителей Пермского края скончались от COVID-19, в 37 случаях причиной смерти стал не коронавирус, но умершие были инфицированны.

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