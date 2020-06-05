2020-06-05T16:16:03+03:00
Общество

«Без нее наша больница осиротела». В Перми скончалась инфицированная коронавирусом старейшая врач-гастроэнтеролог

81-летняя Нина Кособанова до последнего момента просила ставить ее на дежурства
Андрей МАТЛИН
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Нина Гавриловна не могла оставить своих пациентов. Фото: сайт Пермской краевой организации ВОИ.Нина Гавриловна не могла оставить своих пациентов. Фото: сайт Пермской краевой организации ВОИ.
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В краевом Минздраве вчера, 4 июня, сообщили о смерти двух пермских медиков с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Из жизни ушли 44-летняя врач скорой помощи Наталья Агишева и 81-летняя врач-гастроэнтеролог Нина Гавриловна Кособанова. Как объяснила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, причина смерти будет названа после паталогоанатомического исследования.

В городской клинической больнице №2 имени Граля, где работала Нина Кособанова, говорят, что понесли тяжелую утрату.

- Она была легендой, лицом нашей больницы, - говорит коллега Нины Гавриловны по гастроэнтерологическом отделению, доцент кафедры факультетской терапии Татьяна Кунстман. – Без Нины Гавриловны наша больница просто осиротела. Несмотря на возраст, она не согласилась оставить своих пациентов и уйти в отпуск, до последнего момента просила назначать ее на дежурства. Она умела в самом экстренном случае быстро поставить точный диагноз. Больные ее любили. Иной раз уже после смены идешь домой, а в палате сидит Нина и больному что-то рассказывает. Это была сама доброта. С коронавироусными больными она не работала, но ведь в приемное отделение поступают разные пациенты.

Стать врачом Нина Кособанова мечтала с детства – она видела, какие страдания приносят ее матери боли в животе, потом мама умерла от онкологического заболевания.

Нина Гавриловна закончила в 1966 году Пермскую медакадемию, и всю жизнь потом работала гастроэнтерологом, избавляла людей от недугов и болей.

По словам Татьяны Кунстман, как и у всех работников больницы, недели две назад у Нины Гавриловны взяли анализ на коронавирус. И он подтвердился. Сначала она лежала в инфекционной больнице на ИВЛ, потом ее перевели в кардиологическую реанимацию.

- Человек она крепкий, и мы надеялись, что она выдюжит, но вот… - вздыхает Татьяна Кунстман. – Мы все искренне скорбим об этой утрате. У нее три дочери, внуки. Старшая дочь пошла по ее стопам – стала хорошим терапевтом. Нина очень любила жизнь: писала нам на дни рождения поздравления в стихах, уже в преклонном возрасте научилась шить, плести макраме. Талантливый человек талантлив во всем.

Сожалеют о тяжелой утрате высказывают и те, кому Нина Гавриловна помогала избавиться от недуга.

- Она лечила мою маму, она просто как наседка была над своими больными, - вспоминает жительница Перми Анжела Лобас. – Вечная ей память!

Нина Гавриловна Кособанова успевала заниматься и общественной работой - ходила на встречи и консультировала пожилых людей из общества инвалидов. Свое последнее интервью она дала газете "Здравствуй" Пермского краевого отделения ВОИ.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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