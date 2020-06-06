В Перми число выздоровевших от коронавируса превысило 1200 человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:05:14+03:00

Всего зафиксировано более 2 тысяч случаев болезни

Изменить размер текста: A A

На утро 6 июня в Пермском крае из больниц выписано еще 37 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. На сегодняшний день общее число выздоровевших от инфекции составляет 1210.

- На лечении находятся 735 человек, на карантине по предписанию главного санитарного врача - 2871, - сообщили в Минздраве Пермского края. .

Напомним, на утро 6 июня в Пермском крае выявлено 2011 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 42 территории региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 6 июня 2020 года (подробнее)

В Прикамье выписали после лечения коронавируса еще 65 человек

Общее число выздоровевших от смертельно опасной болезни перевалило за 1000 (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU