В Перми число выздоровевших от коронавируса превысило 1200 человек
На утро 6 июня в Пермском крае из больниц выписано еще 37 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. На сегодняшний день общее число выздоровевших от инфекции составляет 1210.
- На лечении находятся 735 человек, на карантине по предписанию главного санитарного врача - 2871, - сообщили в Минздраве Пермского края. .
Напомним, на утро 6 июня в Пермском крае выявлено 2011 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 42 территории региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU