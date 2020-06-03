В Прикамье выписали после лечения коронавируса еще 65 человек
В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписали еще 65 человек после лечения от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии опасный вирус перенесли 1077 человек.
- На лечении остается 701 человек, - сообщает Минздрав. - На карантине по предписанию главного санитарного врача - 2624.
Напомним, число заболевших коронавирусом в Пермском крае на утро 3 июня составило 1839 человек.
"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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