2020-06-03T08:18:54+03:00
Общество

В Прикамье выписали после лечения коронавируса еще 65 человек

Общее число выздоровевших от смертельно опасной болезни перевалило за 1000
Анна Маркова
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На лечении в Пермском крае остается 701 человек.На лечении в Пермском крае остается 701 человек.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписали еще 65 человек после лечения от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии опасный вирус перенесли 1077 человек.

- На лечении остается 701 человек, - сообщает Минздрав. - На карантине по предписанию главного санитарного врача - 2624.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Пермском крае на утро 3 июня составило 1839 человек.

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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