2020-06-05T22:10:26+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 6 июня 2020 года [аудио]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Число инфицированных коронавирусом в Пермском крае превысило 2 тысячи человек.

По данным на этот момент в Прикамье выявили 49 новых случаев заражения COVID-19: 19 человек из них проходят лечение в больницах, 28 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии

00:00
00:00

Общее число инфицированных в Пермском крае, таким образом, достигло 2011. При этом ежесуточный прирост больных составил 2,5 процента - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 4 июня - 1,14). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Как сообщили в краевом Минздраве, из 47 новых инфицированных - 21 мужчина, 24 женщины, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
Новости 24
«Убил, чтобы скрыть попытку насилия». К пожизненному сроку приговорили 41-летнего жителя Перми
«Дорога каждая минута». В прикамской тайге вторые сутки ищут 10-летнего мальчика
ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для производства экологичных дезинфицирующих средств
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выделит 1 млрд рублей на программу природоохранных мероприятий
В Пермском крае за сутки умерли две пациентки с коронавирусом
В Пермском крае еще 49 человек заболели коронавирусом
В центре Перми полиция устроила погоню со стрельбой за водителем «девятки»
«Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ более 1000 аудиторий Пермского края
Более 16 млрд рублей за 10 лет инвестировал «Азот» в развитие производства и экологической безопасности
В Пермском крае еще 55 пациентов выздоровели от коронавируса