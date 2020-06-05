Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Число инфицированных коронавирусом в Пермском крае превысило 2 тысячи человек.

По данным на этот момент в Прикамье выявили 49 новых случаев заражения COVID-19: 19 человек из них проходят лечение в больницах, 28 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

Общее число инфицированных в Пермском крае, таким образом, достигло 2011. При этом ежесуточный прирост больных составил 2,5 процента - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 4 июня - 1,14). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Как сообщили в краевом Минздраве, из 47 новых инфицированных - 21 мужчина, 24 женщины, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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