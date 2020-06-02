В Березниках у сотрудника больницы выявили коронавирус

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:55:54+03:00

Всех сотрудников и пациентов кардиологии проверят на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Березниках у одного из сотрудников кардиологического отделения обнаружен коронавирус. 1 июня у сотрудников в плановом порядке взяли мазки на COVID-19. Сегодня пришли результаты анализов, один казался - положительный.

Сегодня, в медучреждении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, Роспотребнадзор ведет расследование, выясняются причины заражения, известно, что медработник соблюдала все меры безопасности.

- 2 июня отделение кардиологии не производит выписку пациентов, у всех были взяты анализы, в том числе и у сотрудников, - говорит Роман Конев, главный врач Краевой больницы им. Вагнера Е.А. - Однако помощь вновь поступающим пациентам будет оказана, работа нашего регионального сосудистого центра будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU