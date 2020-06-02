В Пермском крае 57 новых заболевших коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:55:12+03:00

Всего с начала пандемии в регионе выявили 1839 случаев опасного заболевания

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Роспотребнадзор по Пермскому краю озвучил новые данные по количеству заболевших в регионе. За минувшие сутки новых случаев 57, всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1839 человек.

- В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 21 человека проходят лечение в больницах, 36 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщает ведомство.

Ежесуточный прирост больных составил 3,2% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,44 (на 1 июня - 1,41). Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU