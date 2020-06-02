2020-06-02T10:55:12+03:00
Общество

В Пермском крае 57 новых заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе выявили 1839 случаев опасного заболевания
Анна Маркова
Поделиться:
Ежесуточный прирост больных составил 3,2%.Ежесуточный прирост больных составил 3,2%.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Пермскому краю озвучил новые данные по количеству заболевших в регионе. За минувшие сутки новых случаев 57, всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1839 человек.

- В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 21 человека проходят лечение в больницах, 36 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщает ведомство.

Ежесуточный прирост больных составил 3,2% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,44 (на 1 июня - 1,41). Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Перми у восьми сотрудников больницы им. Гринберга выявили коронавирус

Два отделения медсанчасти №11 закрыли на карантин (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае детские лагеря объявили о закрытии первых смен
В Пермском крае 57 новых заболевших коронавирусом
«Если ситуация с автобусами не изменится, будем расторгать контракты». Глава Перми ответил на критику горожан по поводу автоперевозок
В Перми 26-летнюю женщину выбросили из окна 6 этажа новостройки
Больше тысячи человек выздоровели от коронавируса в Пермском крае
В Перми у восьми сотрудников больницы им. Гринберга выявили коронавирус
Участок улицы Краснополянской будет закрыт больше месяца
В Министерстве культуры Пермского края рассказали, когда откроются музеи, театры и зоопарк
Эколог Пермского политеха рассказала, действительно ли Пермь – самый «зеленый» город России
В Перми окончены поиски пропавшей 62-летней женщины
Еще в одной больнице в Пермском крае закрыли три отделения на карантин из-за коронавируса
В Пермском крае машина влетела в жилой дом, в котором находились мать с ребенком
В Пермском крае окончены поиски пропавшего 16-летнего школьника
Исполнилось пять лет с начала работы известнякового карьера АО «ПЗСП» в Кишертском районе
В Перми откроют садик на 350 детей
«Ушел посреди ночи». В Пермском крае уже четыре дня ищут 16-летнего школьника
«Пермская сетевая компания» приступила к очередному этапу гидравлических испытаний теплосетей
Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии
Пермском крае умер 40-летний мужчина с коронавирусом
В Пермском крае погиб 31-летний водитель иномарки, врезавшись в кирпичный гараж
«Комсомольская правда» поздравляет маленьких пермяков с Днем защиты детей
В Пермском крае выявили еще 69 заболевших коронавирусом
Пермякам начали перечислять пособия на детей от 3 до 16 лет
Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в одном из районов Прикамья
В Пермском крае осталось всего пять районов, в которых нет коронавируса
В Пермском крае еще 4 пациента выздоровели от коронавируса
Пермяки смогут принять участие в благотворительном забеге в поддержку врачей
В Перми 18-летний парень пытался спрыгнуть с Коммунального моста