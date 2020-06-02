2020-06-02T07:49:35+03:00
Общество

Больше тысячи человек выздоровели от коронавируса в Пермском крае

За минувшие сутки из медучреждений выписано еще 69 пациентов
Анна Маркова
Поделиться:
На карантине по предписанию главного санитарного врача в Прикамье остаются 2474 пермяка.На карантине по предписанию главного санитарного врача в Прикамье остаются 2474 пермяка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пермском крае на 2 июня уже 1012 человек справились к коронавирусной инфекцией. Это общее число выздоровевших от смертельно опасной инфекции с начала пандемии.

За прошедшие 24 часа из больниц Пермского края выписали еще 69 человек. На карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 2474 пермяка.

Напомним, на утро 2 июня в Пермском крае выявлено 1782 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.

ПИШИТЕ НАМ!

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми у восьми сотрудников больницы им. Гринберга выявили коронавирус

Два отделения медсанчасти №11 закрыли на карантин (подробнее...)

Еще в одной больнице в Пермском крае закрыли три отделения на карантин из-за коронавируса

На этот раз COVID-19 подтвердился у пациентов медучреждения в Октябрьском районе (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше тысячи человек выздоровели от коронавируса в Пермском крае
В Перми у восьми сотрудников больницы им. Гринберга выявили коронавирус
Участок улицы Краснополянской будет закрыт больше месяца
В Министерстве культуры Пермского края рассказали, когда откроются музеи, театры и зоопарк
Эколог Пермского политеха рассказала, действительно ли Пермь – самый «зеленый» город России
В Перми окончены поиски пропавшей 62-летней женщины
Еще в одной больнице в Пермском крае закрыли три отделения на карантин из-за коронавируса
В Пермском крае машина влетела в жилой дом, в котором находились мать с ребенком
В Пермском крае окончены поиски пропавшего 16-летнего школьника
Исполнилось пять лет с начала работы известнякового карьера АО «ПЗСП» в Кишертском районе
В Перми откроют садик на 350 детей
«Ушел посреди ночи». В Пермском крае уже четыре дня ищут 16-летнего школьника
«Пермская сетевая компания» приступила к очередному этапу гидравлических испытаний теплосетей
Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии
Пермском крае умер 40-летний мужчина с коронавирусом
В Пермском крае погиб 31-летний водитель иномарки, врезавшись в кирпичный гараж
«Комсомольская правда» поздравляет маленьких пермяков с Днем защиты детей
В Пермском крае выявили еще 69 заболевших коронавирусом
Пермякам начали перечислять пособия на детей от 3 до 16 лет
Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в одном из районов Прикамья
В Пермском крае осталось всего пять районов, в которых нет коронавируса
В Пермском крае еще 4 пациента выздоровели от коронавируса
Пермяки смогут принять участие в благотворительном забеге в поддержку врачей
В Перми 18-летний парень пытался спрыгнуть с Коммунального моста