Больше тысячи человек выздоровели от коронавируса в Пермском крае
В Пермском крае на 2 июня уже 1012 человек справились к коронавирусной инфекцией. Это общее число выздоровевших от смертельно опасной инфекции с начала пандемии.
За прошедшие 24 часа из больниц Пермского края выписали еще 69 человек. На карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 2474 пермяка.
Напомним, на утро 2 июня в Пермском крае выявлено 1782 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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