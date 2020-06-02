Больше тысячи человек выздоровели от коронавируса в Пермском крае

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:49:35+03:00

На карантине по предписанию главного санитарного врача в Прикамье остаются 2474 пермяка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки из медучреждений выписано еще 69 пациентов

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В Пермском крае на 2 июня уже 1012 человек справились к коронавирусной инфекцией. Это общее число выздоровевших от смертельно опасной инфекции с начала пандемии.

За прошедшие 24 часа из больниц Пермского края выписали еще 69 человек. На карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 2474 пермяка.

Напомним, на утро 2 июня в Пермском крае выявлено 1782 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU