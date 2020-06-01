Еще в одной больнице в Пермском крае закрыли три отделения на карантин из-за коронавируса
В центральной районной больнице Октябрьска с 30 мая закрыли на карантин три отделения: хирургическое, педиатрическое и терапевтическое. Причиной всего опять коронавирус. У 2 пациентов был подтвержден COVID-19
- Контактные лица были протестированы и изолированы под наблюдение медицинских работников, - сообщает краевой Минздрав. - На обсервации на данный момент находятся 46 контактных сотрудников учреждения и 41 пациент.
На сегодняшний день, в Октябрьской ЦРБ находится 10 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Экстренные приемы организованы в отделениях терапии и педиатрии в поселке Сарс.
"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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