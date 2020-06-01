2020-06-01T16:18:26+03:00
Общество

Еще в одной больнице в Пермском крае закрыли три отделения на карантин из-за коронавируса

На этот раз COVID-19 подтвердился у пациентов медучреждения в Октябрьском районе
Анна Маркова
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На сегодняшний день, в Октябрьской ЦРБ находится 10 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.На сегодняшний день, в Октябрьской ЦРБ находится 10 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В центральной районной больнице Октябрьска с 30 мая закрыли на карантин три отделения: хирургическое, педиатрическое и терапевтическое. Причиной всего опять коронавирус. У 2 пациентов был подтвержден COVID-19

- Контактные лица были протестированы и изолированы под наблюдение медицинских работников, - сообщает краевой Минздрав. - На обсервации на данный момент находятся 46 контактных сотрудников учреждения и 41 пациент.

На сегодняшний день, в Октябрьской ЦРБ находится 10 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Экстренные приемы организованы в отделениях терапии и педиатрии в поселке Сарс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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