2020-06-02T06:43:52+03:00
Общество

В Перми у восьми сотрудников больницы им. Гринберга выявили коронавирус

Два отделения медсанчасти №11 закрыли на карантин
Анна Маркова
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Пациентов будут перенаправлять в другие больницы города.Пациентов будут перенаправлять в другие больницы города.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отделения экстренной хирургии и реанимации больницы им. Гринберга в Перми закрыты на карантин по коронавирусу, об этом сообщает Минздрав Пермского края.

С 27 мая по предписанию территориального управления Роспотребнадзора в городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга, которая находится на улице Победы, 41 прекращены все приемы экстренной хирургии. У одного сотрудника этого отделения выявлен коронавирус. Также с 30 мая было закрыто на прием и выписку пациентов отделение реанимации: там заболели два сотрудника.

- В медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, Роспотребнадзор ведёт эпидемиологическое расследование, - говорят в Минзраве. - Контактные лица были протестированы и изолированы под наблюдение медицинских работников. На обсервации на данный момент находятся 46 контактных сотрудников учреждения и 57 пациентов.

По данным на 1 июня, в больнице выявлено 8 сотрудников, у которых подтвержден COVID-19, у всех болезнь протекает бессимптомно. Специалистами Роспотребнадзора определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Всем проведены тесты на коронавирус.

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Пациенты, которым потребуется оказание медицинской помощи по профилю экстренная хирургия будут перенаправлены МСЧ №133, а пациенты урологического профиля в ГБУЗ ПК ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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