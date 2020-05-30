2020-05-30T09:16:32+03:00
Общество

Девочке из Пермского края, которой помогали читатели «Комсомолки», сделали операцию

Долгожданная пересадка костного мозга от донора прошла 20 мая
Алена ОВЧИННИКОВА
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Лизе в регистре доноров костного мозга нашли стопроцентного донора и провели пересадку. Фото: фонд "Берегиня".Лизе в регистре доноров костного мозга нашли стопроцентного донора и провели пересадку. Фото: фонд "Берегиня".
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Сейчас 13-летняя Лиза Картаполова из города Чайковский Пермского края поправляется и приходит в себя после сложной операции по пересадке костного мозга. У Лизы апластическая анемия — заболевание кровеносной системы, при котором прекращают расти и созревать все клеточные линии в костном мозге.

В регистре доноров костного мозга России ей нашли 100% донора, а неравнодушные люди, среди которых было немало читателей «Комсомольской правды» в Перми собрали средства на то, чтобы донор смог приехать в Санкт-Петербург, где лечилась Лиза и сдать необходимые анализы.

- Долгожданная и волнительная операция по пересадке клеток костного мозга прошла 20 мая, - рассказали в пермском благотворительном фонде «Берегиня», Лиза является их подопечной. - Сейчас говорить о результатах пересадки пока рано, потому что клеточки только начинают приживаться. Анализы пока не очень хорошие, но как сказал доктор — все идет по плану. Так что, друзья, давайте пожелаем Лизе скорейшей выписки и выздоровления!

А помочь другим детям-подопечным фонда «Берегиня» можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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