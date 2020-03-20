«Костный мозг отказывается работать сам». 13-летняя Лиза из Пермского края борется с тяжелой болезнью

Четыре года назад врачи диагностировали 13-летней Лизе Картаполовой из Чайковского апластическую анемию. Это такое заболевание кровеносной системы, при котором прекращают расти и созревать все клеточные линии в костном мозге.

- Мы живем в городе Чайковский Пермского края, и наши врачи не всегда могут полноценно помочь дочери в лечении, – рассказывает Елена, мама Лизы. – Поэтому нам часто приходится ездить на консультации в Пермь и другие города. Время от времени результаты анализов ухудшаются, и важно сдавать новые и консультироваться с врачами, как лечиться дальше, и проходить разные процедуры, в том числе переливание крови.

Три года Лиза лечилась амбулаторно, но положительного результата в борьбе с болезнью не было. И девочку с мамой срочно вызвали в Санкт-Петербург на дообследование. Женщина бросила все и повезла дочь в северную столицу.

Сейчас Лиза проходит обследование в Питере, но у нее не все так гладко, как хотелось бы. Выяснилось, что девочке нужно срочно делать пересадку костного мозга, так как ее собственный уже давно отказывается работать сам. Диагноз усугубился и Лизе срочно нужен донор, поиски которого идут буквально в данную минуту.

Трехдневная консультация, на которую ехала Лиза, затянулась почти на месяц. Сейчас она сдает много анализов, проходит многочисленные обследования и процедуры. А все это – время и немалые деньги. Проживание в съемной квартире Санкт-Петербурга достаточное дорогое, и средства семьи почти на нуле, поэтому мама обратилась за помощью в Фонд «Берегиня».

- Помочь семье не переживать за жилье во время длительного обследования можем мы с вами, - говорят специалисты фонда «Берегиня». - На проживание в Питере нужно собрать 36 000 рублей. Сумма небольшая, но такая значимая в сложившейся ситуации. Поделитесь с Лизой частичкой себя и помогите семье победить болезнь! Помочь девочке можно здесь.