«Такой шанс упускать нельзя». Девочке из Пермского края нашли стопроцентного донора костного мозга

Трудно представить, какую радость испытала 13-летняя Лиза Картаполова из города Чайковский в Пермском крае, когда ей сказали, что в России для нее найден стопроцентный донор костного мозга.

Три года девочка борется с апластической анемией - заболеванием кровеносной системы, при котором прекращают расти и созревать все клеточные линии в костном мозге.

В марте Лизу с мамой срочно вызвали в Санкт-Петербург на дообследование. Женщина бросила все и повезла дочь в северную столицу. Там выяснилось, что Лизе нужно срочно делать пересадку костного мозга, так как ее собственный уже давно отказывается работать сам.

И вот буквально на днях выяснилось, что в регистре доноров костного мозга был найден стопроцентный донор, проживающий в России, и он готов поделиться своими здоровыми клетками с Лизой.

- Сейчас главное не медлить и как можно быстрее пройти все необходимые процедуры подготовки к операции, - объясняют в благотворительном фонде «Берегиня». - Так уж положено, что все расходы, связанные с проездом и анализами для донора, несут те, кто нуждается в операции, то есть семья Лизы. Конечно, такой шанс упускать ни в коем случае нельзя, поэтому мама Лизы обратилась за помощью к нам.

Вся подготовка к долгожданной операции пройдет в два этапа: сначала донор отправляется в Санкт-Петербург для того, чтобы пройти все необходимые обследования, а потом - скорее всего это будет в середине мая - состоится и сама трансплантация клеток костного мозга. Сумма расходов составляет 200 000 рублей.

Без помощи семье Лизы с этим не справиться. А ведь девочка так давно мечтает о выздоровлении и надеется на счастливое будущее, которое не будет ограничено больничными стенами. Помочь семье Лизы Картаполовой можно здесь.

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