К делу об исчезновении пермяка, пропавшего 1 мая, подключился СК

29 Май 2020 2020-05-29T17:38:19+03:00

Мужчина вышел из своей квартиры в Мотовилихинском районе в зимних сапогах

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К делу об исчезновении Станислава Ушакова, пропавшего в Перми 1 мая, подключился следственный комитет. «КП» писала, что мужчина пропал при загадочных обстоятельствах, он зашел в квартиру, а потом вышел оттуда в зимних рабочих сапогах. Затем пытался зайти в закрытый магазин, попросил прикурить у прохожего, а потом бесследно исчез.

- По факту безвестного исчезновения Станислава Ушакова, который ушел из своей квартиры в Мотовилихинском районе, проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время опрашиваются родственники, друзья, знакомые. Организованы и проводятся ежедневные поисковые мероприятия.

Приметы пропавшего: на вид 32 года, рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые.

Был одет в спортивный костюм темного цвета, футболку красного цвета, сапоги черного цвета.

Особые приметы: шрам от аппендицита, отсутствуют передние зубы на верхней челюсти.

При себе может иметь паспорт и планшет с сим-картой.

Всех, кто располагающих данными о месте нахождения без вести пропавшего просят обращаться по телефонам: 8-(342)-249-54-55 или «02».

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ИСТОЧНИК KP.RU