2020-05-22T10:59:47+03:00
Общество

Коронавирус обнаружен еще у 51 жителя Пермского края

За все время в регионе новой инфекцией заболели 1277 человек
Анна Маркова
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За минувший день в Пермском крае умерла пациентка с коронавирусом.За минувший день в Пермском крае умерла пациентка с коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По новым данным на 22 мая, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирус выявлен еще у 51 человека. Итоговая цифра на данный момент - 1277 заболевших за все время пандемии в регионе.

Также стало известно об одном летальном случае за минувший день. В Пермском крае умерла 88-летняя женщина с коронавирусом. Всего в регионе скончались 34 человека, у которых обнаружена опасная инфекция.

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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