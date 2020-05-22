Коронавирус обнаружен еще у 51 жителя Пермского края
По новым данным на 22 мая, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирус выявлен еще у 51 человека. Итоговая цифра на данный момент - 1277 заболевших за все время пандемии в регионе.
Также стало известно об одном летальном случае за минувший день. В Пермском крае умерла 88-летняя женщина с коронавирусом. Всего в регионе скончались 34 человека, у которых обнаружена опасная инфекция.
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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU
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