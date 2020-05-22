В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 44 человека
Утром, 22 мая, стало известно о количестве выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки. Общее число жителей региона, оправившихся от болезни, увеличилось до 634.
Пермском крае на данный момент выявлено 1226 случаев заболевания COVID-19, 2155 человек находится дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.
ПИШИТЕ НАМ!
Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.
«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Перми откроют еще одну лабораторию для исследования анализов на коронавирус
Увеличение количества тестов позволит перейти региону к частичному снятию мер самоизоляции (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»