2020-05-22T08:53:45+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 44 человека

Всего с начала пандемии в регионе опасной инфекцией переболели 634 пермяка
Анна Маркова
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Пермском крае на данный момент выявлено 1226 случаев заболевания COVID-19.Пермском крае на данный момент выявлено 1226 случаев заболевания COVID-19.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Утром, 22 мая, стало известно о количестве выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки. Общее число жителей региона, оправившихся от болезни, увеличилось до 634.

Пермском крае на данный момент выявлено 1226 случаев заболевания COVID-19, 2155 человек находится дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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