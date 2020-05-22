В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 44 человека

22 Май 2020 2020-05-22T08:53:45+03:00

Всего с начала пандемии в регионе опасной инфекцией переболели 634 пермяка

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Утром, 22 мая, стало известно о количестве выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки. Общее число жителей региона, оправившихся от болезни, увеличилось до 634.

Пермском крае на данный момент выявлено 1226 случаев заболевания COVID-19, 2155 человек находится дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU