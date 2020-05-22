2020-05-22T07:49:12+03:00
Общество

В Перми откроют еще одну лабораторию для исследования анализов на коронавирус

Увеличение количества тестов позволит перейти региону к частичному снятию мер самоизоляции
Анна Маркова
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На сегодня в Прикамье проведено уже 91 207 исследований на коронавирус.На сегодня в Прикамье проведено уже 91 207 исследований на коронавирус.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Перми отроют дополнительную лабораторию, в которой можно будет исследовать анализы на коронавирус. Она будет расположена в МСЧ № 140, улица Целинная, 27. Ее открытие ожидается в конце мая.

- Здесь будет проводиться не менее 180 тестов в сутки, - сообщает администрация главы Пермского края. - Тест-системы будут поставляться в МСЧ № 140 за счет Федерального медико-биологического агентства России. Одним из параметров, на которые ориентируется оперштаб по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае, - доля тестов на 100 тыс. населения. Для перехода региона на второй этап снятия ограничений самоизоляции уровень тестирования должен достигнуть 90 тестов на 100 тыс. человек. Сегодня этот показатель составляет 88 тестов на 100 тыс. человек.

На сегодня в Прикамье проведено уже 91 207 исследований, в среднем в сутки проводится около 3 000 тестов на COVID-19.

Напомним, в Пермском края тесты исследуются в четырех государственных лабораториях: (на базе СПИД-центра, инфекционной больницы, станции переливания крови и краевой клинической больницы), а также в Центре эпидемиологии. Для проведения большего количества исследований в лаборатории на базе СПИД-центра введен ночной режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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