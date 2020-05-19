2020-05-19T20:32:00+03:00
Общество

«Был на эмоциях». Главврач Пермской станции скорой помощи извинился за свое поведение

Юрий Катаев записал видеообращение, в котором объяснил почему так произошло
Анна Маркова
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Юрий Катаев принес изменение за некорректное поведение на онлайн-конференции.Юрий Катаев принес изменение за некорректное поведение на онлайн-конференции.
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Инцидент, когда главврач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев, изображает стучание кулаком по столу во время речи одного из сотрудников скорой помощи, касающейся невыплат медикам за работу с коронавирусом, произошло во время телефонного совещания. В нем принимала участие и министр Здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Врача вывело из себя, что медики не согласны с тем, что им не начислили доплаты за работу с коронавирусом.

Врача вывело из себя, что медики не согласны с тем, что им не начислили доплаты за работу с коронавирусом.

В адрес главврача посыпались гневные отклики тех, кто увидел его странное поведение. 19 мая Юрию Катаеву пришлось записал видео, в котором от объяснил ситуацию с выплатами медикам и извинился за свое резкое поведение во время прямого эфира.

Главврач Пермской станции скорой помощи принес извинение за свое эмоциональное поведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Был на эмоциях». Главврач Пермской станции скорой помощи извинился за свое поведение
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