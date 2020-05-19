«Был на эмоциях». Главврач Пермской станции скорой помощи извинился за свое поведение
Инцидент, когда главврач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев, изображает стучание кулаком по столу во время речи одного из сотрудников скорой помощи, касающейся невыплат медикам за работу с коронавирусом, произошло во время телефонного совещания. В нем принимала участие и министр Здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
Врача вывело из себя, что медики не согласны с тем, что им не начислили доплаты за работу с коронавирусом.
В адрес главврача посыпались гневные отклики тех, кто увидел его странное поведение. 19 мая Юрию Катаеву пришлось записал видео, в котором от объяснил ситуацию с выплатами медикам и извинился за свое резкое поведение во время прямого эфира.
Главврач Пермской станции скорой помощи принес извинение за свое эмоциональное поведение.
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ИСТОЧНИК KP.RU