2020-05-17T16:24:24+03:00
Общество

В четырех больницах Прикамья неправильно начисляли доплаты медикам за работу в условиях коронавируса

Также прокуратура проверяет медучреждение в Соликамске
Андрей МАТЛИН
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В прокуратуре Пермского края сообщили, что в четырех медицинских учреждениях Пермского края не полностью начисляли стимулирующие выплаты, положенные тем, кто работает с коронавирусом. Проверяется еще одна больница.

- Врачам Пермской городской клинической больницы №7», а также медицинским работникам еще трех медучреждений Пермского края стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме, - сообщили в краевой прокуратуре. - Региональному министру здравоохранения внесено представление, чтобы были незамедлительно произведены все необходимые доначисления. Сейчас проверяется информация, размещенная в сети интернет о нарушениях прав медицинских работников городской больницы Соликамска, непосредственно участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Глава региона Дмитрий Махонин обсудил с прокурором Пермского края Андреем Юмшановым вопросы начисления стимулирующих выплат медицинским работникам региона.

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- Если права медработников были нарушены, мы должны их восстановить, – подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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