В четырех больницах Прикамья неправильно начисляли доплаты медикам за работу в условиях коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T16:24:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуре Пермского края сообщили, что в четырех медицинских учреждениях Пермского края не полностью начисляли стимулирующие выплаты, положенные тем, кто работает с коронавирусом. Проверяется еще одна больница.

- Врачам Пермской городской клинической больницы №7», а также медицинским работникам еще трех медучреждений Пермского края стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме, - сообщили в краевой прокуратуре. - Региональному министру здравоохранения внесено представление, чтобы были незамедлительно произведены все необходимые доначисления. Сейчас проверяется информация, размещенная в сети интернет о нарушениях прав медицинских работников городской больницы Соликамска, непосредственно участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Глава региона Дмитрий Махонин обсудил с прокурором Пермского края Андреем Юмшановым вопросы начисления стимулирующих выплат медицинским работникам региона.

Министр образования края рассказала,когда пройдут ЕГЭ и откроются детские сады 00:00 00:00

- Если права медработников были нарушены, мы должны их восстановить, – подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Очень боимся принести вирус домой». Откровения пермского кондуктора о работе в пандемию

Женщина рассказала о чихающих пассажирах, раздаче масок и снизившейся зарплате [аудио] (Подробнее...)

Карта распространения коронавируса в Пермском крае на 14 мая 2020 года: какие районы и города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим в районах и городских округах (Подробнее...)

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU