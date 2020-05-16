«Очень боимся принести вирус домой». Откровения пермского кондуктора о работе в пандемию

- Про медиков пишут, а про нас, транспортников – нет, а ведь мы тоже ежедневно находимся на острие коронавирусной инфекции, - пожаловалась в редакцию «Комсомольской правды» в Перми кондуктор автобуса Лариса Л.

С тряпочкой хожу по салону

Женщина много лет работает кондуктором в Перми. Сейчас – в автотранспортном предприятии у частного перевозчика, который обслуживает несколько маршрутов.

- Коллектив у нас очень большой, и как только началась самоизоляция, всех пожилых и тех, у кого маленькие дети, отправили домой, чтобы они не заразились, а мы, кто помоложе, продолжали работать, - говорит кондуктор. – Из-за коронавируса каждый вечер весь салон автобуса нам обрабатывали. Обязали и нас, кондукторов протирать поручни на «конечках», но по графику на разворот у нас иногда бывает только по две минуты, поэтому нередко приходится делать это в обед или даже во время движения автобуса по маршруту. А что делать? Благо, пассажиров в салоне, когда была самоизоляция, было немного. И вот едут два-три человека, я взяла у них плату за проезд, а после этого с тряпочкой хожу по салону.

Маски, перчатки и антисептики кондукторам выдают на работе. Средство для дезинфекции каждое утро разводят и выдают в новой бутылке. Салон автобуса, где работает Лариса, полностью пропах запахом обработки, но и она, и все ее коллеги терпят и понимают, что сейчас без этого никуда.

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Женщина объясняет, что самый большой ее страх и страх ее коллег – это поймать на работе коронавирус и принести его домой. К счастью, за полтора месяца самоизоляции никто из сотрудников предприятия не заразился.

- У нас ведь родители пожилые дома и дети, - объясняет она. – И самое тяжелое сейчас – думать о том, чтобы обеспечить безопасность своих родных. Поэтому мы максимально делаем все, что от нас зависит. Случается, что в салон заходят чихающие и кашляющие пассажиры. Это очень неприятно, но если пассажир зашел в салон без маски, то мы выдаем ее ему бесплатно. На работе нам выдали коробку масок специально для таких пассажиров.

Одни носят маски, другие игнорируют это правило

Большинство берут, надевают и вежливо говорят «спасибо», но бывает и так, что на просьбу кондуктора просто не обращают внимания.

- В основном это молодежь, которая и родителей-то своих не слушается, а где уж к нам, кондукторам, повлиять на них? – расстраивается пермячка. – Но высаживать из-за этого мы никого не можем, возим и никуда от этого не денешься.

А вот пожилые люди, наоборот, очень запасливые. И даже если они неважно себя чувствуют, чихают или кашляют в автобусе, то всегда имеют с собой салфеточки. Ну и маски у них, естественно, есть.

Еще одно досадное последствие коронавируса для кондукторов – это снизившаяся зарплата.

- Людей ездит мало, выручка по сравнению с докоронавирусным периодом очень упала, и если бы мы получали зарплату от выручки, то неизвестно как сводили бы концы с концами, - говорит кондуктор. - Сейчас нас всех посадили на оклад, он стабильный, но меньше той суммы, которую мы приносили домой раньше. А ведь работаем мы с раннего утра по поздней ночи. Встаем в четыре утра, чтобы успеть на смену. А что делать? Работа есть работа. Мы делаем ее и продолжаем надеяться, что когда-нибудь все это обязательно закончится.

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