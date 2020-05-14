2020-05-14T19:34:31+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Пермском крае на 14 мая 2020 года: какие районы и города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим в районах и городских округах
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 14 мая 2020 года COVID-19 заразился 781 человек в 29 городах и районах края.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Пермь - 711

Пермский район - 41

Краснокамск - 20

Чайковский -15

Бардымский МО - 12

Кудымкар -9

Соликамск и Верещагино - 6 человек в каждом городе

По 5 заразившихся в Чернушке, Кунгуре, Березниках

В Юсьвенском и Большесосновском МО по 4 инфицированных

По 3 зараженных в Нытве и Суксуне

Чусовой, Лысьва, Карагай, ЗАТО Звездный, Еловский округ, Куединский и Александровский районы - в каждом по 2 заболевших коронавирусом

По одному зараженному в Добрянке, Губахе, Оханске, Осинске, Сивинском, Юрлинском и Частинском округах

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае выздоровело 475 человек, 24 пациента, к сожалению, скончались. В больницах находятся 234 человека. 1510 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Ежесуточный прирост больных составил 5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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