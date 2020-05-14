Карта распространения коронавируса в Пермском крае на 14 мая 2020 года: какие районы и города лидируют по количеству заболевших
Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 14 мая 2020 года COVID-19 заразился 781 человек в 29 городах и районах края.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Пермь - 711
Пермский район - 41
Краснокамск - 20
Чайковский -15
Бардымский МО - 12
Кудымкар -9
Соликамск и Верещагино - 6 человек в каждом городе
По 5 заразившихся в Чернушке, Кунгуре, Березниках
В Юсьвенском и Большесосновском МО по 4 инфицированных
По 3 зараженных в Нытве и Суксуне
Чусовой, Лысьва, Карагай, ЗАТО Звездный, Еловский округ, Куединский и Александровский районы - в каждом по 2 заболевших коронавирусом
По одному зараженному в Добрянке, Губахе, Оханске, Осинске, Сивинском, Юрлинском и Частинском округах
Фото: permkrai.ru
За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае выздоровело 475 человек, 24 пациента, к сожалению, скончались. В больницах находятся 234 человека. 1510 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Ежесуточный прирост больных составил 5 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU