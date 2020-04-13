Глава Пермского края рассказал, как жителям региона удастся остановить эпидемию коронавируса
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выступил с очередным видеообращением к жителям региона. Глава Прикамья отметил, что пик эпидемии в нашем регионе еще не пройден.
- За выходные выявлено 15 новых случаев заболевания и это, к сожалению, не предел. Мы начали тестирование жителей края на коронавирус, что может отразиться на статистике. Очень важно оставаться дома. Мы все еще занимаем лидирующее место по самоизоляции среди городов-миллионников. Чем больше нас остается дома, тем скорее удастся остановить распространение вируса, - призвал Дмитрий Махонин.
Обращение главы Пермского края к жителям региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU