Глава Пермского края рассказал, как жителям региона удастся остановить эпидемию коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T17:10:03+03:00

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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выступил с очередным видеообращением к жителям региона. Глава Прикамья отметил, что пик эпидемии в нашем регионе еще не пройден.

- За выходные выявлено 15 новых случаев заболевания и это, к сожалению, не предел. Мы начали тестирование жителей края на коронавирус, что может отразиться на статистике. Очень важно оставаться дома. Мы все еще занимаем лидирующее место по самоизоляции среди городов-миллионников. Чем больше нас остается дома, тем скорее удастся остановить распространение вируса, - призвал Дмитрий Махонин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/772825" frameborder="0"></iframe> Обращение главы Пермского края к жителям региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU