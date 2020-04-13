2020-04-13T12:33:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 13 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Карта будет обновляться по мере поступления новых данных о COVID-19. На 13 апреля 2020 года в Прикамье зарегистрировано 60 случаев заражения, один заразившийся - ребенок
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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«КП-Пермь» составила карту территорий Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 13 апреля 2020 года. По данным краевого министерства здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией заболели жители 4 городов края: Краснокамск, Верещагино, Чайковский и Пермь.

Таким образом, в Пермском крае на данный момент 60 подтвержденных случаев. Из них - 8 выздоровели, 3 погибли, 41 в больницах, еще 1 человек с подтвержденным диагнозом находится на изоляции дома.

Новой коронавирусной инфекцией заболели жители 4 городов края. Фото: Константин Чернов

Новой коронавирусной инфекцией заболели жители 4 городов края. Фото: Константин Чернов

- У пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус, который находится на изоляции дома, положительная динамика и нет признаков заболевания COVID -19. Медики наблюдают за его состоянием, - пояснили в пресс-службе Минздрава.

15 зараженных, о которых стало известно 12 апреля: 6 мужчин, 8 женщин и 1 ребенок. Двое прибыли в Пермский край из Москвы и ОАЭ, остальные контактировали с заболевшими. Из них 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 7 - в состоянии средней степени тяжести, 1-тяжелый. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение.

Еще 25 человек с признаками ОРВИ лежат в больницах.

- Эти пациенты ждут результатов на коронавирус. Если наличие заболевания не подтвердится, их продолжат лечить от ОРВИ и выпишут, - добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

*Карта будет обновляться по мере поступления новых данных о COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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