«Деньги заканчиваются, и сколько нам тут еще жить - неизвестно». 12 пермяков с детьми из-за эпидемии коронавируса застряли в Таиланде

12 пермяков, застрявших в Таиланде, записали видеообращение к главе Пермского края Дмитрию Махонину. Они просят оказать содействие в их вылете на родину.

- Меня зовут Елена Смолякова, - говорит в своем обращении пермячка. – Я и еще группа пермских туристов находимся в Таиланде и не имеем возможности вылететь обратно в Пермь, так как все международные рейсы сейчас отменены, а оперативный штаб в Москве принял решение возвращать людей по принципу «Одна страна – один город прилета». И из Бангкока рейсы сейчас вылетают в те города, где живут граждане, застрявшие здесь.

Пермских туристов в Таиланде сейчас 12 человек, среди них пятеро детей, двое из которых совсем младенцы. И вряд ли какая-либо авиакомпания ради 12 человек будет организовывать рейс Бангкок-Пермь.

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- 16 апреля состоятся рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который полетит по маршруту Бангкок - Казань – Уфа, - предлагают выход пермские туристы. – Мы бы хотели попросить согласовать посадку нас на это рейс. Он полетит не полностью загруженный. Нас могли бы посадить на этот рейс при вашем содействии, Дмитрий Николаевич. Нам нужно предоставить транспорт и сопровождение, чтобы мы смогли потом доехать до места жительства для прохождения карантина.

Пермяки просят посодействовать им, так как другие варианты вернуться домой появятся у них еще не скоро. И этот рейс – их единственная возможность долететь до дома.

- Многие не рассчитывали на такой длительный отпуск, и несмотря на то, что нам обещали материальную помощь от правительства, большинство не получили ни рубля. Люди с маленькими детьми переживают, как они будут долгое время жить здесь, так как жилье и питание нужно оплачивать, а деньги уже на исходе.

Пермские туристы просят главу Прикамья вывезти их из Тайланда..Пермячка Елена Смолякова обратилась в проект #МЫСВАМИ с просьбой помочь ей еще 11 пермякам вернуться в родной город.

После размещения этого обращения оперативный штаб сообщил, что Дмитрий Махонин поручил администрации губернатора совместно с социальным блоком правительства сделать все необходимое для скорейшего возвращения пермяков на родную землю.

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