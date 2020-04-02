2020-04-02T18:53:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В пермском Минздраве рассказали, как проходит диагностика коронавирусной инфекции у пациентов

Результаты анализов после положительного теста отправляются в Москву
Анна МАЛЫШЕВА
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В больницах Прикамья находятся 19 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.В больницах Прикамья находятся 19 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.Фото: Василий Вахрин
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Диагностика коронавирусной инфекции в Пермском каре проходит в несколько этапов.

- На первом этапе проводится диагностика на уровне субъекта, - рассказал Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края. - Проводится скрининговое исследование, если результат положительный, то его направляют в Москву, на референс-лабораторию для подтверждения. Ответ от нее приходит в течении 3-4 дней.

- Пациент, который получил положительный диагноз рассматривается, как потенциально коронавирусный больной, ему начинают своевременно проводить лечение. Отрабатываются контактные лица, близкий и дальний контакт заразившегося. Этим занимаются специалисты Роспотребнадзора. Выдают предписания на изоляцию.

Содержатся люди с коронавирусной инфекцией в изолированных боксах, так как передается она воздушно-капельным путем, посещение родных запрещено. Тем не менее у пациентов есть личные вещи - телефоны, планшеты, и они могут общаться со своими родными виртуально.

Напомним, в Пермском крае на 2 апреля с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали еще 7 человек.

Таким образом в больницах Перми и крае находятся 15 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Информация о новых случаях заражения уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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