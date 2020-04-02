В пермском Минздраве рассказали, как проходит диагностика коронавирусной инфекции у пациентов
Диагностика коронавирусной инфекции в Пермском каре проходит в несколько этапов.
- На первом этапе проводится диагностика на уровне субъекта, - рассказал Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края. - Проводится скрининговое исследование, если результат положительный, то его направляют в Москву, на референс-лабораторию для подтверждения. Ответ от нее приходит в течении 3-4 дней.
- Пациент, который получил положительный диагноз рассматривается, как потенциально коронавирусный больной, ему начинают своевременно проводить лечение. Отрабатываются контактные лица, близкий и дальний контакт заразившегося. Этим занимаются специалисты Роспотребнадзора. Выдают предписания на изоляцию.
Содержатся люди с коронавирусной инфекцией в изолированных боксах, так как передается она воздушно-капельным путем, посещение родных запрещено. Тем не менее у пациентов есть личные вещи - телефоны, планшеты, и они могут общаться со своими родными виртуально.
Напомним, в Пермском крае на 2 апреля с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали еще 7 человек.
Таким образом в больницах Перми и крае находятся 15 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Информация о новых случаях заражения уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU