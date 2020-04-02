Какую помощь в Прикамье могут получать семьи с детьми в сложной жизненной ситуации во время самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T13:29:06+03:00

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В Пермском крае складывается непростая ситуацией из-за распространения коронавируса. Режимом полной самоизоляции поставил в затруднительное положение многих жителей региона. Пермяки испытывают реальные финансовые трудности и сложности с работой, особенно это касается семей с детьми. Публикуем номера телефонов, по которым можно узнать актуальную информацию о мерах соцподдержки.

В Пермском крае работает телефон скорой социальной помощи:

- 129 со стационарного телефона,

- 8 800 100 83 05 с мобильного.

Если вы потеряли работу:

- телефон горячей линии Службы занятости 8 (342) 238-40-53

- единая электронная почта czn.dokuments@yandex.ru

- почту своего территориального отдела – общий список есть на сайте http://cznperm.ru.

Ознакомиться с текущими вакансиями можно на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru или воспользоваться возможностью портала «Госуслуги».

По вопросам оплаты труда и соблюдения режима работы в условиях борьбы с короновирусом – 8 (342) 298-01-50 (Инспекция по труду)

- В обращении к россиянам президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах соцподдержки в период борьбы с коронавирусом, - напоминает Министерство социального развития Пермского края. - Одним из новшеств стала ежемесячная выплата семьям, которые имеют право на материнский капитал и еще не реализовали его, в размере 5000 рублей в ближайшие три месяца на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Порядок сейчас разрабатываются на федеральном уровне. Информацию можно узнать по телефону «горячей линии» Пенсионного фонда 8 (342) 264-32-04.

Все меры социальной поддержки (денежные выплаты, компенсации, пособия, субсидии) продлеваются автоматически без предоставления подтверждающих документов.

Для новых заявителей прием документов ведется по электронной почте, адреса - на сайте Министерства соцразвития https://minsoc.permkrai.ru/, также документы можно подать на сайте «Госуслуг».

«Горячую линию» Центра социальных выплат и компенсаций – 8 (800) 302 83 89

В Пермском крае повысили социальные выплаты пенсионерам

Увеличения коснутся 69,3 тысяч (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU