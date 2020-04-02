В Прикамье из инфекционной больницы выписали еще двух пациентов, которые вылечились от коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T18:44:26+03:00

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- Из краевой инфекционной больницы выписали еще двух пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции, - сообщили в краевом Минздраве. - Выздоровели 43-летний мужчина и 62-летняя женщина. Они оба ранее вернулись из Европы, и тест дал положительный результат. Теперь они здоровы. В больнице остаются 15 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего в Прикамье было выявлено 20 заболеваний с диагнозом коронавирусная инфекция. Три человека выздоровели. Двоих спасти не удалось. На излечении в больнице находятся 15 пациентов. Еще 3511 человек без симптомов ОРВИ находятся на самоизоляции.

Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам Министерства территориальной безопасности Пермского края, такая мера может вдвое сократить темпы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU