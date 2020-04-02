Коронавирус в Перми: кто и где может сдать тест на заболевание

2 Апр 2020 2020-04-02T18:34:49+03:00

В Перми исследования на коронавирус стали проводить еще в двух лабораториях

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В Перми приступили к исследованиям на коронавирусную инфекцию еще в двух лабораториях: Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и краевой инфекционной больницы. До этого анализы проводились только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В данных лабораториях будут исследовать, в том числе пробы материала от здоровых жителей Пермского края, которые вернулись из-за границы. Пробы на наличие инфекции у них берут на дому медицинские работники на 10-й день после прибытия из-за границы, если нет проявлений ОРВИ, потому что только к этому периоду можно максимально точно определить наличие коронавируса. Сдать анализ можно, вызвав врача на дом из поликлиники.

Напомним, исследования проводят у следующих людей:

- тех, кто прибыл из-за рубежа и находится в режиме домашней изоляции без признаков инфекционного заболевания (на 10-й день с момента прибытия в РФ);

- тех, кто прибыл из-за рубежа, при появлении признаков заболевания (немедленно – в любой день наблюдения);

- тех, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией (сразу после выявления);

- тех, кто обратился по направлению медработника, с учетом анамнеза и состояния здоровья.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU