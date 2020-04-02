В Перми включили систему оповещения, чтобы информировать людей о правилах самоизоляции
В сообщениях озвучены основные правила режима полной самоизоляции и экстренные телефоны
Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим строгой самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Пермякам рекомендуют не выходить на улицу без особой надобности. О правилах самоизоляции жителям будут сообщать с помощью городской системы оповещения.
Решение об использовании региональной системы оповещения было принято Оперативным штабом по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае.
Речевые сообщения будет передаваться циклами: три сообщения транслируются циклами четыре раза в день с интервалом в три часа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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