В Перми включили систему оповещения, чтобы информировать людей о правилах самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T13:32:32+03:00

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В сообщениях озвучены основные правила режима полной самоизоляции и экстренные телефоны

Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим строгой самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Пермякам рекомендуют не выходить на улицу без особой надобности. О правилах самоизоляции жителям будут сообщать с помощью городской системы оповещения.

Решение об использовании региональной системы оповещения было принято Оперативным штабом по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае.

Речевые сообщения будет передаваться циклами: три сообщения транслируются циклами четыре раза в день с интервалом в три часа.

ИСТОЧНИК KP.RU