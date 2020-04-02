В Пермском крае зафиксированы новые случая заражения
В Пермском крае за последние сутки с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали еще 7 человек. Такие данные опубликованы на сайте оперштаба Москвы.
Таким образом в больницах Перми и крае находятся 19 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Информация о новых случаях заражения уточняется.
С 2 апреля в Перми вводится режим строгой самоизоляции. Если до сегодняшнего дня режим самоизоляции был только для граждан старше 65 лет, то теперь он распространился на всех жителей Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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