В Пермском крае зафиксированы новые случая заражения

2 Апр 2020 2020-04-02T10:48:33+03:00

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В Пермском крае за последние сутки с подтвержденным диагнозом коронавирус госпитализировали еще 7 человек. Такие данные опубликованы на сайте оперштаба Москвы.

Таким образом в больницах Перми и крае находятся 19 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Информация о новых случаях заражения уточняется.

С 2 апреля в Перми вводится режим строгой самоизоляции. Если до сегодняшнего дня режим самоизоляции был только для граждан старше 65 лет, то теперь он распространился на всех жителей Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU