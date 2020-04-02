2020-04-02T10:04:54+03:00
Общество

В Прикамье 3511 человек находятся на домашнем карантине

Под наблюдением врачей сейчас находятся 10 человек
Лилия Абибулаева
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На 2 апреля зафиксировано 2 летальных исходаНа 2 апреля зафиксировано 2 летальных исходаФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае официально подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом. Первые в Прикамье случаи были зафиксированы на прошлой неделе: опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции, и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно возвратилась домой, ее муж сейчас находится под наблюдением. О третьем случае стало известно 19 марта вечером. 11 марта житель Прикамья прилетел из Доминиканской республики. На днях стало известно о двух новых случаях. Две женщины 43 и 46 лет. Одна приехала из Франции, другая вернулась из ОАЭ. Вчера были подтверждены еще 5: двое мужчин и три женщины. На днях выявили еще два случая.

В пермском минздраве сообщили о том, что под наблюдением врачей сейчас находятся 10 человек. По последним данным, на домашнем карантине после посещения заграничных стран находятся 3511 человек. У всех взяты анализы на наличие коронавируса. В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом.

На 2 апреля зафиксировано 2 летальных исхода. 1 человек поправился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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