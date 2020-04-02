2 Апр 2020 2020-04-02T07:04:11+03:00

Осужденный. Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю

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В Перми сотрудники полиции установили личность мужчины, который распространял в Интернете ложную информацию о коронавирусе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/770345" frameborder="0"></iframe> Пермяка осудили за распространение ложной информации о коронавирусе.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что мужчина написал в комментария, что реальное количество больных коронавирусом скрывают и тайно подтягивают к городам войска.

В отношении пермяка составили протокол об административном правонарушении. Суд Пермского района признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU