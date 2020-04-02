Пермяка осудили за распространение ложной информации о коронавирусе
Мужчину приговорили к штрафу [видео]
Осужденный. Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:
В Перми сотрудники полиции установили личность мужчины, который распространял в Интернете ложную информацию о коронавирусе.
Пермяка осудили за распространение ложной информации о коронавирусе.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что мужчина написал в комментария, что реальное количество больных коронавирусом скрывают и тайно подтягивают к городам войска.
В отношении пермяка составили протокол об административном правонарушении. Суд Пермского района признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU