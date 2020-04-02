2020-04-02T07:04:11+03:00
Происшествия

Пермяка осудили за распространение ложной информации о коронавирусе

Мужчину приговорили к штрафу [видео]
Лилия Абибулаева
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Осужденный. Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюОсужденный. Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми сотрудники полиции установили личность мужчины, который распространял в Интернете ложную информацию о коронавирусе.

Пермяка осудили за распространение ложной информации о коронавирусе.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что мужчина написал в комментария, что реальное количество больных коронавирусом скрывают и тайно подтягивают к городам войска.

В отношении пермяка составили протокол об административном правонарушении. Суд Пермского района признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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