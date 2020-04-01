Режим полной самоизоляции в Перми: как будут пермякам доставлять пенсии
- Лишь 4 процента пенсионеров Пермского края до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты, - сообщили в Почте России.
Также почтальоны могут доставить товары первой необходимости, которые обычно продаются в отделениях почтовой связи, и помочь оплатить коммунальные услуги с помощью мобильного почтово-кассового терминала. Можно заплатить за услуги ЖКХ, связи, а также оформить подписку на периодические издания.
Для этого надо оставить заявку, позвонив по телефону контактного центра 8-800-1-000-000.
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ИСТОЧНИК KP.RU