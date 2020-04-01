2020-04-01T17:39:11+03:00
Общество

Пермские ЗАГСы закрываются для посетителей

В режиме самоизоляции разрешат жениться в крайних случаях
Анна МАЛЫШЕВА
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Пермякам придется перенести пышные свадьбыПермякам придется перенести пышные свадьбыФото: Василий Вахрин
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Всеобщая самоизоляция в Прикамье ежедневно вносит коррективы в жизнь людей. В Перми для посетителей закрываются ЗАГСы.

- Прием граждан в отделах управления ЗАГС администрации Перми временно прекращен, - сообщили в городской администрации. - В обязательном порядке проводится только регистрация актов о рождении и смерти. В исключительных случаях будет проводиться государственная регистрация брака.

Исключения составят для тех пары, у которых ранее назначенную дату перенести невозможно, есть беременность, планируется длительная командировка. Пригласить гостей на торжество не получится. Регистрация брака проводится лишь в присутствии молодоженов.

- Если вы планируете подать заявление на регистрацию брака - дата регистрации будет назначена не ранее 1 июня 2020 года, - сообщили управлении ЗАГС администрации Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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