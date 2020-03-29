Россиянка спалила в микроволновке 65 тысяч рублей, обеззараживая их от коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T15:40:32+03:00

Женщина насмотрелась полезных советов по борьбе с вирусом в интернете

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Жительница Москвы сожгла 65 тысяч рублей, пытаясь спасти их от коронавируса. Женщина насмотрелась полезных советов по борьбе с вирусом в интернете и решила с помощью высокой температуры обеззаразить деньги.

- Ну я была, скажем так, "в легком" шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - интересуется она у своих подписчиков в Instagram.

На свой пост москвичка получила несколько советов. Пользователи говорили, что ей надо было воспользоваться утюгом, а не печью. В любом случае женщина решила отнести купюры в банк и обменять.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU