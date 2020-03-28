Стали известны подробности ЧП с самолетом сообщением Москва – Пермь

28 Март 2020 2020-03-28T08:43:49+03:00

Находясь в воздухе, он подал сигнал тревоги

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Днем 27 марта находящийся в воздухе самолет сообщением Москва – Пермь подал сигнал ЧС: поступила информация, что борт заминирован.

- Было принято решение о том, чтобы воздушное судно долетело до конечной точки – международного аэропорта в Перми, после чего оно будет проверено на наличие взрывчатых веществ, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе пермского аэропорта.

В аэропорт выехали представители всех оперативных служб Пермского края. В 18.10 самолет благополучно приземлился.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, 31 пассажир и 5 членов экипажа были эвакуированы. Самолет и багаж проверен кинологами с собаками. Взрывные вещества не обнаружены.

Напомним, серия ложных сообщений о минировании самолетов начали поступать в последние две-три недели. Аналогичный случай произошел буквально накануне. 26 марта самолет марки «СуперДЖЕТ-100» направлялся из столицы в аэропорт «Большое Савино», когда в полицию поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна.

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ИСТОЧНИК KP.RU